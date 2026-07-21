21 июля, 08:43Транспорт
Движение в районе "Лужников" временно перекроют 25–26 июля из-за концерта
Фото: foto.mos.ru
Движение транспорта в районе олимпийского комплекса "Лужники" временно закроют 25 и 26 июля в связи с проведением концерта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.
В частности, в оба дня с 20:00 до окончания мероприятия движение перекроют:
- в Проектируемом проезде № 2309 – от Усачевой улицы до улицы Доватора;
- на улице Савельева – от Усачевой до Доватора;
- улице Доватора – от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской;
- улице 10-летия Октября – от Усачевой до Доватора;
- 3-й Фрунзенской улице – от Доватора до Ефремова;
- улице Ефремова – от 3-й Фрунзенской до Трубецкой;
- улице Трубецкой улице – от Ефремова до Комсомольского проспекта.
Кроме того, 25 и 26 июля с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Также в течение обоих дней с 00:01 до завершения концерта на указанных участках временно запретят парковку.
В связи с изменениями водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
Ранее в трех округах столицы появились три новых участка выделенных полос. Один из них протяженностью 0,2 километра начал действовать на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Это позволит сократить время в пути для автобусов с 12 до 6 минут.