Движение в районе "Лужников" временно перекроют 25–26 июля из-за концерта

Фото: foto.mos.ru

Движение транспорта в районе олимпийского комплекса "Лужники" временно закроют 25 и 26 июля в связи с проведением концерта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В частности, в оба дня с 20:00 до окончания мероприятия движение перекроют:



в Проектируемом проезде № 2309 – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

на улице Савельева – от Усачевой до Доватора;

улице Доватора – от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской;

улице 10-летия Октября – от Усачевой до Доватора;

3-й Фрунзенской улице – от Доватора до Ефремова;

улице Ефремова – от 3-й Фрунзенской до Трубецкой;

улице Трубецкой улице – от Ефремова до Комсомольского проспекта.

Кроме того, 25 и 26 июля с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также в течение обоих дней с 00:01 до завершения концерта на указанных участках временно запретят парковку.

В связи с изменениями водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

Ранее в трех округах столицы появились три новых участка выделенных полос. Один из них протяженностью 0,2 километра начал действовать на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Это позволит сократить время в пути для автобусов с 12 до 6 минут.