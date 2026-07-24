ТАСС: семья главкома ВСУ Драпатого имеет связи с Россией

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Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, который допускает националистические высказывания в адрес россиян, имеет связи с РФ в своей семье, а некоторые его родственники проживают в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Мы решили изучить семью националиста, роль которой зачастую недооценивают в формировании личности. <...> Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате", – отмечается в сообщении.

По словам собеседника агентства, брат Драпатого Максим большую часть жизни пробыл в Сургуте, а в настоящее время проживает в Сочи. Кроме того, отец главкома ВСУ, долгое время живший в Сургуте, исповедует националистические взгляды. Он подписан на группы сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-главы Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"На официальных ресурсах немного сообщается о детстве и семье нового главкома ВСУ. Драпатый Василий Васильевич (18.08.1961) – ярый националист, который даже на своей странице в соцсетях публиковал русофобские публикации", – добавил источник.

Ранее в Сети распространилось видеоинтервью Драпатого. В нем украинский военачальник назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование", а жителей Донбасса "не желающим работать контингентом", которому необходимо привить идеи украинского национализма.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку его высказываниям. В СК отметили, что слова Драпатого демонстрируют пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

