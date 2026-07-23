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23 июля, 22:28

Политика

ООН уклонилась от комментария слов нового главкома ВСУ Драпатого о Донбассе и России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о Донбассе и РФ. Обсуждение было поднято в ходе очередного брифинга.

Драпатый, в частности назвал жителей Донбасса "не желающим работать контингентом", которым необходимо привить идеи украинского национализма. Граждан России новый главком ВСУ назвал "нацией, не имеющей права на существование".

По словам Дюжаррика, в организации ознакомились с содержанием интервью. При этом он подчеркнул, что высказывания, вероятно, были сказаны давно, а обнародовали их только сейчас. Он также добавил, что взгляды организации на конфликт на Украине остаются неизменными.

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, уволив Александра Сырского, 21 июля.

Сразу после назначения Драпатый разместил нацистский лозунг в соцсетях, а его супруга Юлия, как выяснилось, в прошлом публиковала посты с издевательствами над Зеленским. В 2019 году она, в том числе, высмеивала его незнание языка, указывала на наркозависимость и призывала отправить его в армию.

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