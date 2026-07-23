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23 июля, 21:16

Шоу-бизнес

Солистка "Миража" Суханкина взыскала с основателя группы 8 млн рублей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к ее основателю Андрею Литягину о защите авторских прав, взыскав с него свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Кроме того, Литягин теперь не может исполнять около 30 песен группы.

Согласно материалам дела, в 2023 году Суханкина узнала, что один из авторов исполненных ею произведений и исполнитель в части музыкальных инструментов распоряжался исключительным правом на их 29 совместных треков. В их число попали "100 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу", "Музыка нас связала" и другие.

При этом своего согласия на это артистка не давала. Вознаграждение после распоряжениями правами Литягин ей не выплатил.

Ранее певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России и может получать деньги за их публичное исполнение. Артистка выступила автором более чем 40 текстов и композитором 146 песен. При этом в 22 произведениях она совместила обе ветви – написала и музыку, и слова.

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