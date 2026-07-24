Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали пять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр уточнил, что на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Украинские БПЛА начали пытаться атаковать столицу утром 24 июля. В настоящее время силы ПВО уничтожили уже 16 дронов.

На фоне этого в аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Гавань начала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что из-за этого могут быть корректировки в расписании.

