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24 июля, 18:45

Туризм

Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до конца октября

Фото: 123RF.com/nadtochiy

Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию и следовать транзитом через нее до 30 дней без оформления виз. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме республики.

Согласно документу, безвизовый режим для граждан двух стран будет действовать до 31 октября 2026 года. Для въезда потребуется действительный проездной документ, выданный компетентными органами России или Белоруссии.

Ранее сообщалось, что власти страны рассматривали возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Это было связано с планами Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году, для чего необходимо синхронизировать визовую политику с политикой объединения.

Позднее визовый режим планировали ввести для Турции, Китая, Катара и ОАЭ, но на данный момент меры в отношении этих стран не применяются.

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