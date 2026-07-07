Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 12:27

Туризм

Приостановка выдачи шенгенских виз Словакией связана с техпричинами

Фото: 123RF.com/jarino47

Ограничение визовым центром Словакии приема заявлений на шенгенские визы временное. Оно связано с техническими причинами, заявили ТАСС в посольстве республики в России.

"Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок", – сказали в словацком диппредставительстве.

Визовый центр Словакии приостановил прием заявлений на выдачу шенгенских виз 7 июля. В этом и следующем месяце россияне смогут оформить документы только для поездок в республику с целью участия в спортивных мероприятиях. При этом ограничения не затронут оформление национальных виз, документы на них по-прежнему принимаются независимо от цели поездки.

Людям, которые уже записались на подачу документов для оформления шенгенской визы с туристическими, деловыми и гостевыми целями, аннулируют записи. Сервисный сбор обещали вернуть полностью.

Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International в России

Читайте также


туризм

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика