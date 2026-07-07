Приостановка выдачи шенгенских виз Словакией связана с техпричинами

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Ограничение визовым центром Словакии приема заявлений на шенгенские визы временное. Оно связано с техническими причинами, заявили ТАСС в посольстве республики в России.

"Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок", – сказали в словацком диппредставительстве.

Визовый центр Словакии приостановил прием заявлений на выдачу шенгенских виз 7 июля. В этом и следующем месяце россияне смогут оформить документы только для поездок в республику с целью участия в спортивных мероприятиях. При этом ограничения не затронут оформление национальных виз, документы на них по-прежнему принимаются независимо от цели поездки.

Людям, которые уже записались на подачу документов для оформления шенгенской визы с туристическими, деловыми и гостевыми целями, аннулируют записи. Сервисный сбор обещали вернуть полностью.