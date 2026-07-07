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07 июля, 13:17

Политика

В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

В Казахстане дали президенту Касым-Жомарту Токаеву право снова баллотироваться на выборы главы государства, следует из постановления Конституционного суда республики.

С 1 июля в стране вступила в силу новая конституция, согласно которой президент избирается сроком на 7 лет. При этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более одного раза.

Однако на единой платформе госорганов опубликовано решение суда, в котором указано, что лица, которые занимают должность в соответствии с конституцией 1995 года, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу новой редакции документа. Таким образом, Токаев снова сможет баллотироваться.

Референдум по новой конституции состоялся в республике в марте. Явка составила 51,93%, поэтому голосование признали состоявшимся. В этом же месяце Токаев подписал документ, работа над которым велась с 2024 года.

1 июля он объявил о начале новой эры в истории Казахстана. По его словам, день вступления в силу новой конституции ведет за собой не только серьезные изменения в политической системе, но и преобразования основных институтов государства и гражданского общества.

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