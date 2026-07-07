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07 июля, 14:16

Экономика

Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в разгар сельхозсезона

Фото: ТАСС/Zuma

Ситуация с топливом во время проведения сезонных полевых работ является управляемой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

"Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего топливом. В данный момент ситуация управляемая", – сказал он на совещании, посвященном сезонным полевым работам.

Патрушев также отметил, что Минсельхоз и Минэнерго ежедневно отслеживают поставки горюче-смазочных материалов для предприятий агропромышленного комплекса. При возникновении потребности, отметил вице-премьер, принимаются дополнительные меры.

Проблемы на топливном рынке в России возникли в конце мая. Правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.

Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость дополнительных мер, которые позволили бы стабильно снабжать бензином и дизелем людей, бизнес и социально значимые организации. Он отметил, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня.

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