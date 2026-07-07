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07 июля, 14:46

Политика

ВС РФ атаковали стоянку с фурами ВСУ на дороге Днепр – Никополь для срыва ударов Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы ударили по стоянке с перевозившими БПЛА фурами на дороге Днепр – Никополь для срыва украинских ударов по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ атаковали стоянку большегрузов, которые используются в интересах ВСУ, в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. В результате в общей сложности были уничтожены 10 автомобилей.

Кроме того, российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области. Два из них уничтожили около Синельникова и Павлограда, еще два – в районе Новомосковска.

Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Таким образом ВС РФ улучшили свое тактическое положение.

До этого российская авиация уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные нанесли удар для срыва ротации личного состава, снабжения боеприпасами и вооружением подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

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