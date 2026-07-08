Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 16:49

Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России рекомендовало регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. Согласно рекомендациям ведомства, они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.

Для школ, работающих по четвертям, ведомство также предложило установить следующие сроки каникул:

  • осенние – с 26 октября по 3 ноября 2026 года;
  • зимние – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
  • весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 года;
  • летние – с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что при составлении учебного календаря особое внимание уделяется сбалансированности нагрузки.

"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться", – подчеркнул глава Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график либо разработать собственный на его основе с учетом региональных и этнокультурных особенностей, а также запланированных мероприятий.

Ранее министерство разрешило школам сократить общее количество часов на изучение ряда предметов в сентябре и октябре для адаптации первоклассников. Изменения касаются русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда.

Содержание предметов останется неизменным, а по физкультуре сокращение назвали нежелательными, так как детям нужна двигательная активность. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, с этой же даты домашние задания для первоклассников полностью отменят.

Читайте также


образованиеобщество

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика