08 июля, 16:49Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минпросвещения России рекомендовало регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. Согласно рекомендациям ведомства, они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как уточнили в министерстве, новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.
Для школ, работающих по четвертям, ведомство также предложило установить следующие сроки каникул:
- осенние – с 26 октября по 3 ноября 2026 года;
- зимние – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
- весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 года;
- летние – с 27 мая по 31 августа 2027 года.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что при составлении учебного календаря особое внимание уделяется сбалансированности нагрузки.
"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться", – подчеркнул глава Минпросвещения.
В ведомстве уточнили, что образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график либо разработать собственный на его основе с учетом региональных и этнокультурных особенностей, а также запланированных мероприятий.
Ранее министерство разрешило школам сократить общее количество часов на изучение ряда предметов в сентябре и октябре для адаптации первоклассников. Изменения касаются русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда.
Содержание предметов останется неизменным, а по физкультуре сокращение назвали нежелательными, так как детям нужна двигательная активность. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, с этой же даты домашние задания для первоклассников полностью отменят.