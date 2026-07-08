Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России рекомендовало регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. Согласно рекомендациям ведомства, они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.

Для школ, работающих по четвертям, ведомство также предложило установить следующие сроки каникул:



осенние – с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние – с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что при составлении учебного календаря особое внимание уделяется сбалансированности нагрузки.

"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться", – подчеркнул глава Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график либо разработать собственный на его основе с учетом региональных и этнокультурных особенностей, а также запланированных мероприятий.

Ранее министерство разрешило школам сократить общее количество часов на изучение ряда предметов в сентябре и октябре для адаптации первоклассников. Изменения касаются русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда.

Содержание предметов останется неизменным, а по физкультуре сокращение назвали нежелательными, так как детям нужна двигательная активность. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, с этой же даты домашние задания для первоклассников полностью отменят.