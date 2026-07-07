Депутат Харченко: отмена домашнего задания улучшит адаптацию первоклассников к школе

Минпросвещения РФ отменило домашнее задание для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Как это скажется на успеваемости и эмоциональном состоянии детей, разбиралась Москва 24.

Станет легче?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения Российской Федерации полностью отменило домашние задания для учеников первых классов. Новое правило вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Теперь из норм удалено положение, которое ранее позволяло тратить на самостоятельную работу до одного часа в день. До введения этих изменений школы опирались на методические указания Института стратегии развития образования. Прежний регламент предполагал поэтапное появление домашних заданий для первоклассников с ограничением времени их выполнения.

И. о. ректора Курского госуниверситета, экс-зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с Москвой 24 положительно отнеслась к изменениям.

Она подчеркнула, что первоклассники – это та категория обучающихся, которая находится в переходном периоде между разными уровнями образования (дошкольным и школьным).





Екатерина Харченко и.о. ректора Курского госуниверситета, экс-зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми вместо домашних заданий. На успеваемость это точно никак не повлияет, так же как и на мотивацию.

Эксперт добавила, что домашнее задание у первоклассников обычно занимало больше одного часа, тем самым создавая дополнительную нагрузку для родителей. Поэтому хорошо, если с учебными задачами ребята будут справляться в школе, отметила она.

Ранее в России уже предлагали пересмотреть необходимость домашнего задания в школах, поскольку его подготовка происходит с использованием искусственного интеллекта. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал: большинство парламентариев считают, что ученики перегружены домашними заданиями из-за 8–10 часов учебы.

Превратить знание в умение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по просвещению Мария Харченко согласилась в разговоре с Москвой 24, что отмена домашнего задания в первых классах – это положительное изменение.

"Для маленького ребенка школа – стресс, новый график и режим. Отмена разгрузит родителей, у детей привыкание к школьному пройдет проще, материал можно закреплять в классе с учителем", – отметила депутат.

Она добавила, что на сегодняшний день вопрос с домашним заданием стоит достаточно остро. И хотя для всех классов отменять его не стоит, сама система нуждается в корректировке. Например, в старших классах не налажена координация процесса: домашние задания выкладывают в электронный дневник в разное время, иногда слишком поздно, и ребенок садится делать уроки в это время, что неправильно.





Мария Харченко член комитета Госдумы по просвещению Все говорят о высоком уровне нагрузки: дети средних классов порой тратят на домашнее задание по 7–8 часов, не спят, отказываются от отдыха. Учителя слишком загружены бюрократией вместо учебного процесса. Все предложения лягут в законодательные инициативы для выравнивания ситуации.

При этом детский и подростковый психолог Надежда Резенова считает, что тотально отменять домашние задания не стоит – можно оставить упражнения в игровом формате, которые должны занимать не более 10–15 минут. Например, игры, выполнение заданий в развивающих тетрадях и так далее.

Согласно исследованиям, мозг находится на "кончиках пальцев", то есть правильное письмо развивает участки мозга, отвечающие за мелкую моторику, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Умение писать, читать, понимать, пересказывать формируется только через тренировку. В педагогике это происходит так: знания, умения, навыки сначала понимаем, потом превращаем в умение, затем оно становится навыком.

При этом плюсы у отмены домашних заданий тоже есть, поскольку дети получают меньше нагрузки. Но нужно помнить, что некоторые родители неспособны принимать такой подход и дают дополнительные задания, поскольку нередко перекладывают на детей свои несбывшиеся мечты: "Мой ребенок будет медалистом, победителем всего". В этом вопросе нужна золотая середина, подчеркнула эксперт.

"Что касается подростков, я вижу, какой нагрузке они подвержены, и переживаю за их эмоциональное состояние. В моем профессиональном окружении становится больше детей с тревожными расстройствами, которые хотят все успеть, но не получается", – отметила психолог.

Это особенно касается старшеклассников: чтобы получить высокие баллы на ЕГЭ, они перегружают себя, однако даже хороший результат порой не гарантирует успех. Перфекционисты, "достигаторы" потом приходят к специалистам с высоким уровнем тревоги. Таким школьникам нужно показывать, что жизнь интересна и в процессе, потому что фокус только на результате делает саму работу незаметной, заключила Резенова.