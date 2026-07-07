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Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

Вместе с тем организация рекомендовала снять все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпиадах МОК намерен принять позднее.

Также в комитете отказались организовывать мероприятия в России под своей эгидой и приглашать российских чиновников на свои мероприятия.

Комментируя данное решение МОК, министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул в MAX, что это ускорит процесс полноценного возвращения россиян на турниры.



"Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России", – отметил он.

Министр напомнил, что уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на свои соревнования российских юниоров под национальным флагом. Также 10 федераций позволяют выступать на соревнованиях всем спортсменам без ограничений.



Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году.

"МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должны быть вне политики", – резюмировал Дегтярев.

Над возвращением российским спортсменам национального флага для выступлений на Олимпийских играх в 2028 году ведется "хорошая" работа, указывал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он призывал "не забегать вперед".

