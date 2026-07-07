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07 июля, 17:45

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РИА Новости: самолет-разведчик НАТО заметили у Калининградской области

Самолет-разведчик НАТО заметили у Калининградской области

Фото: Getty Images/Urbanandsport/NurPhoto/Joan Valls

Принадлежащий силам НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II в течение нескольких часов кружил у границ Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Борт сделал как минимум три пролета вокруг региона.

По информации трекинговых сервисов, Artemis II поднялся в воздух с авиабазы в районе румынского города Констанца. Маневры вблизи Калининградской области продолжались с 11:00 до 15:30 по московскому времени. Затем самолет через Польшу вернулся в Румынию.

Россия отмечает в последние годы высокую активность Североатлантического альянса около своих западных границ. Москва не раз высказывала обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО на европейском континенте.

Ранее американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II увидели над нейтральными водами Черного моря. Борт находился на высоте около 9,5 километра.

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