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07 июля, 17:55

Культура

Актер Сергей Маковецкий рассказал, что не планирует завершать карьеру

Фото: legion-media.com/Vadim Tarakanov

Народный артист России Сергей Маковецкий не собирается уходить на пенсию или брать паузу в творческой деятельности. Об этом сам актер рассказал в беседе с РИА Новости.

"Завершение творческой карьеры я себе даже не представляю. А зачем мне это представлять? Куда вы меня отправляете? У меня еще многое впереди", – поделился он.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980 году завершил обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина. Известность ему принесли работы в таких кинопроектах, как "Ликвидация", "Брат 2", "12" и ряде других. В 2024 году артист получил орден "За заслуги в культуре и искусстве".

В последние годы Маковецкий играет на сцене Театра имени Вахтангова, где служит с 1980 года. Параллельно актер активно участвует в постановках театра "Современник", где выступает в качестве приглашенного мастера и представляет свой сольный проект "Неслучайная встреча".

Ранее Маковецкий резко отреагировал на слухи о том, что у него украли 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что у артиста вытащили деньги из рюкзака после того, как он оставил вещи в камере хранения, а затем отправился гулять по городу.

Комментируя информацию об этом, Маковецкий заявил, что все сообщения – вранье. Также он потребовал передать его слова коллегам-журналистам.

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