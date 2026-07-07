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07 июля, 17:31

Общество

В России могут признать деструктивным движение руферов

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

В России могут признать деструктивным движение руферов. С таким предложением выступила председатель общественного центра по защите традиционных и семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.

По ее словам, это движение представляет опасность не только для самих его участников, но и для окружающих.

"Это просто такое направление на самоуничтожение. Может быть, не массовое, но если уже много людей туда вступает, то, соответственно, они подают пример другим. Такая погоня за хайпом, связанная с риском для жизни", – приводит слова Жгутовой "Абзац".

Ранее двое российских руферов были задержаны в Нью-Йорке после того, как забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Власти США предъявили им восемь обвинений, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.

При этом суд может назначить руферам наказание путем сложения сроков или же избрать более мягкую форму, приговорив к одновременному отбыванию всех наказаний. В этом случае фигуранты освободятся по истечении самого длительного срока.

Московским руферам грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на Эмпайр-стейт-билдинг

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