Психолог Макарова: "гречневый" метод приучения к горшку подавляет волю ребенка

Россиянки стали приматывать гречку к ногам своих детей, чтобы быстрее приучить их к горшку, сообщили СМИ. В чем смысл метода и как он влияет на психику ребенка, разбиралась Москва 24.
Деликатный процесс
Российские мамы привязывают гречку к ступням детей в надежде облегчить процесс приучения их к горшку. По словам автора одного из подобных роликов, подобная практика якобы стимулирует нервную систему, что способствует расслаблению и осознанному восприятию телесных позывов.
Однако врач-педиатр Дарья Грипас в беседе с телеграм-каналом Baza подчеркнула, что принуждение и дискомфорт, наоборот, могут привести к задержке стула и психическим нарушениям. Если процесс будет ассоциироваться с негативными ощущениями, он может стать пугающим для ребенка, предупредила эксперт.
Способ вызвал неоднозначные реакции и в Сети: многие сравнили его с унизительным наказанием, где детей ставят коленями на гречку.
"Когда время придет, ребенок сам пойдет на горшок", "потерянное поколение", "таких просто судить надо за издевательство над малышами", – отметили комментаторы.
Ранее эксперты высказались о другом неоднозначном явлении – "бежевом материнстве". Это тренд на отказ от визуального шума в интерьере в целях создать гармонию вокруг ребенка. Однако психолог Дарья Яушева уточнила, что такое стремление отражает склонность женщин к повышенному контролю или перфекционизму. По ее словам, излишняя упорядоченность мешает ребенку привыкать к нестандартным ситуациям.
Кроме того, специалисты предупредили об опасности убаюкивания детей под громкие рэп-композиции. По словам невролога Олега Лапочкина, в конечном итоге это может привести к нарушениям сна и психоэмоциональным расстройствам.
Личные границы
Методика приучения к горшку с помощью гречки является крайне странной и не имеет научного обоснования, рассказала Москве 24 врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.
Эксперт назвала это очередным поветрием, подобным использованию гречневой шелухи в подушках, которая якобы снимает напряжение.
По ее словам, приучать ребенка к горшку можно, как только он начинает держать спину. До этого момента допустимо фиксировать его над горшком, а когда он научится сидеть – периодически высаживать, порекомендовала врач.
"Ребенок может мочиться до 10 раз в день. Если прошло 1,5–2 часа без мочеиспускания, стоит посадить на горшок – так постепенно формируется рефлекс. Для дефекации лучше высаживать в одно и то же время, например утром и вечером. Это помогает выработать устойчивый рефлекс и приучить кишечник функционировать регулярно", – рассказала эксперт.
Формирование навыков контроля над физиологическими процессами напрямую связано с развитием коры головного мозга. Чем раньше начать процесс, тем лучше для интеллектуального развития ребенка, пояснила специалист.
"В идеале он должен уметь ходить на горшок до полутора-двух лет. Вопрос сроков приучения связан в том числе с социальной адаптацией. Малыш, не владеющий этим навыком, не готов к посещению детского сада или коллективных занятий. Желательно завершить этот процесс до первого контакта с коллективом ребят", – подчеркнула Мескина.
После двух лет дети в большинстве случаев уже способны контролировать физиологический процесс и самостоятельно проситься на горшок, заключила врач.
По словам практикующего психолога, преподавателя психологии, детского нейропсихолога Киры Макаровой, родители должны заботиться о ребенке, а не использовать для создания развлекательного контента. Если взрослый хочет рассмешить кого-то или продемонстрировать лайфхак, ему следует начинать с себя, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.
Несмотря на то что ранние воспоминания сохраняются отрывочно, а полноценное осмысление происходящего у детей еще не сформировано, принудительные действия все равно оказывают влияние. Они подавляют волю и инициативу ребенка, предупредила психолог.
"В результате формируется глубокая эмоциональная привязанность, особенно когда взрослый проявляет властность и пренебрегает потребностями малыша", – уточнила она.
Такое положение дел тормозит процесс сепарации и способствует установлению длительного симбиоза. В этом случае ребенок ориентируется исключительно на материнские эмоции и поведение, утрачивая способность к самостоятельным реакциям и действиям, заключила эксперт.