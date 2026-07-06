Психолог Макарова: "гречневый" метод приучения к горшку подавляет волю ребенка

Россиянки стали приматывать гречку к ногам своих детей, чтобы быстрее приучить их к горшку, сообщили СМИ. В чем смысл метода и как он влияет на психику ребенка, разбиралась Москва 24.

Деликатный процесс

Фото: телеграм-канал Baza

Российские мамы привязывают гречку к ступням детей в надежде облегчить процесс приучения их к горшку. По словам автора одного из подобных роликов, подобная практика якобы стимулирует нервную систему, что способствует расслаблению и осознанному восприятию телесных позывов.

Однако врач-педиатр Дарья Грипас в беседе с телеграм-каналом Baza подчеркнула, что принуждение и дискомфорт, наоборот, могут привести к задержке стула и психическим нарушениям. Если процесс будет ассоциироваться с негативными ощущениями, он может стать пугающим для ребенка, предупредила эксперт.

Способ вызвал неоднозначные реакции и в Сети: многие сравнили его с унизительным наказанием, где детей ставят коленями на гречку.

"Когда время придет, ребенок сам пойдет на горшок", "потерянное поколение", "таких просто судить надо за издевательство над малышами", – отметили комментаторы.





пользователь Сети Вот куда гречка вся пропала. Ну и дают. У ребенка будет неприятие этой крупы как продукта, проблемы с психикой и откаты в развитии. Читала, что один мальчик стал жутко заикаться, испугавшись.

Ранее эксперты высказались о другом неоднозначном явлении – "бежевом материнстве". Это тренд на отказ от визуального шума в интерьере в целях создать гармонию вокруг ребенка. Однако психолог Дарья Яушева уточнила, что такое стремление отражает склонность женщин к повышенному контролю или перфекционизму. По ее словам, излишняя упорядоченность мешает ребенку привыкать к нестандартным ситуациям.

Кроме того, специалисты предупредили об опасности убаюкивания детей под громкие рэп-композиции. По словам невролога Олега Лапочкина, в конечном итоге это может привести к нарушениям сна и психоэмоциональным расстройствам.

Личные границы

Методика приучения к горшку с помощью гречки является крайне странной и не имеет научного обоснования, рассказала Москве 24 врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Эксперт назвала это очередным поветрием, подобным использованию гречневой шелухи в подушках, которая якобы снимает напряжение.





Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Сама по себе крупа не может нанести серьезного вреда, кроме легкого покалывания. Основная опасность кроется в способе фиксации – использовать скотч категорически не рекомендуется. Он травмирует нежные волоски на ногах, а во время снятия вырывает их. Кроме того, при отсутствии тканевой прокладки скотч может вызвать ожог или аллергическую реакцию на детской коже. Также чрезмерное сдавливание ведет к нарушению кровообращения.

По ее словам, приучать ребенка к горшку можно, как только он начинает держать спину. До этого момента допустимо фиксировать его над горшком, а когда он научится сидеть – периодически высаживать, порекомендовала врач.

"Ребенок может мочиться до 10 раз в день. Если прошло 1,5–2 часа без мочеиспускания, стоит посадить на горшок – так постепенно формируется рефлекс. Для дефекации лучше высаживать в одно и то же время, например утром и вечером. Это помогает выработать устойчивый рефлекс и приучить кишечник функционировать регулярно", – рассказала эксперт.

Формирование навыков контроля над физиологическими процессами напрямую связано с развитием коры головного мозга. Чем раньше начать процесс, тем лучше для интеллектуального развития ребенка, пояснила специалист.

"В идеале он должен уметь ходить на горшок до полутора-двух лет. Вопрос сроков приучения связан в том числе с социальной адаптацией. Малыш, не владеющий этим навыком, не готов к посещению детского сада или коллективных занятий. Желательно завершить этот процесс до первого контакта с коллективом ребят", – подчеркнула Мескина.

После двух лет дети в большинстве случаев уже способны контролировать физиологический процесс и самостоятельно проситься на горшок, заключила врач.

По словам практикующего психолога, преподавателя психологии, детского нейропсихолога Киры Макаровой, родители должны заботиться о ребенке, а не использовать для создания развлекательного контента. Если взрослый хочет рассмешить кого-то или продемонстрировать лайфхак, ему следует начинать с себя, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог В целом использование детей ради просмотров является распространенной проблемой современного общества. Любое принуждение к действиям вызывает у ребенка дискомфорт, что проявляется в капризности и плохом настроении.

Несмотря на то что ранние воспоминания сохраняются отрывочно, а полноценное осмысление происходящего у детей еще не сформировано, принудительные действия все равно оказывают влияние. Они подавляют волю и инициативу ребенка, предупредила психолог.

"В результате формируется глубокая эмоциональная привязанность, особенно когда взрослый проявляет властность и пренебрегает потребностями малыша", – уточнила она.

Такое положение дел тормозит процесс сепарации и способствует установлению длительного симбиоза. В этом случае ребенок ориентируется исключительно на материнские эмоции и поведение, утрачивая способность к самостоятельным реакциям и действиям, заключила эксперт.

