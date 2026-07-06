Россиян предупредили о схеме мошенников с возвратом переплаты за отопление

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Мошенники придумали новую схему, в которой, выдавая себя за представителей управляющих компаний, рассылают сообщения о якобы возврате средств за отопление. Об этом предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В этих уведомлениях аферисты указывают сумму переплаты и предлагают перейти по ссылке для перевода денег. Однако, как подчеркнули в МВД, настоящие УК никогда не используют подобные методы для оформления возвратов и не требуют вводить банковские данные на подозрительных сайтах.

Информацию о перерасчетах, компенсациях или начислениях гражданам рекомендуется уточнять только с помощью портала "Госуслуги. Дом", обратили внимание в ведомстве.

В качестве защиты от злоумышленников стоит придерживаться принципа нулевого доверия (Zero Trust), призывали ранее в МВД. Он считается самой актуальной стратегией кибербезопасности в сегодняшних реалиях.

Основная идея подхода выражается простой формулой "Никогда не доверяй, всегда проверяй", уточняли в министерстве, подчеркивая важность проявления бдительности. В частности, не стоит слепо верить сказанному, увиденному или услышанному через электронные устройства, поскольку существует реальная угроза подделки внешних признаков и голосов.