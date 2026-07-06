Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самым теплым днем на этом неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Об этом RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура днем составит 25–27 градусов, что для города уже является жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется 23–28 градусов.

"В последующие дни погода будет неустойчивая, с кратковременными осадками, днем 21–26 (градусов. – Прим. ред.), но это характерно для июля. Погода будет в пределах климатической нормы", – добавила собеседница издания.

В ближайшие часы 6 июля в столице ожидаются дождь с грозой и порывистым ветром. Такая погода сохранится до 20:00. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

При этом умеренно теплая, но дождливая погода будет в столичном регионе до конца недели. За это время может выпасть до 80% месячной нормы осадков, рассказал ранее метеоролог Александр Ильин.