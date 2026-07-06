Агроном Викулов: июльские дожди поспособствуют росту грибов и ягод в Подмосковье

Неделя "огуречных" дождей ждет столицу в ближайшее время, предупредили синоптики. Как это отразится на урожае и когда ждать возвращения хорошей погоды, разбиралась Москва 24.

Осадки почти каждый день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обильные дожди будут идти в Москве и области на наступившей неделе, а кратковременные передышки возможны преимущественно в ночное время, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, суммарно за этот период в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет примерно 80% от месячной нормы.

"Это будут так называемые "огуречные" дожди – старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы", – сказал Тишковец.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с Москвой 24 уточнил, что, несмотря на обильные осадки, погода должна быть умеренно теплой.



(6 и 7 июля. – Прим. ред.) дневные температуры составят плюс 19–23 градуса, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 13–15. В среду и четверг сильных изменений не будет: днем около плюс 22 градусов, ночью без изменений.

Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В понедельник и вторникдневные температуры составят плюс 19–23 градуса, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 13–15. В среду и четверг сильных изменений не будет: днем около плюс 22 градусов, ночью без изменений.

С пятницы, 10 июля, начнется постепенное потепление: днем плюс 23–28, а в субботу и воскресенье местами воздух и вовсе может прогреться до плюс 30. Ночные минимумы к концу рабочей недели повысятся до плюс 15–20, отметил Ильин.

"Осадки будут сопровождать жителей региона практически каждый день. Дожди ожидаются кратковременные, локальные, охватывающие отдельные районы. Наибольшая вероятность гроз приходится на понедельник и вторник", – подтвердил синоптик.

При этом выпадение около 80% месячной нормы осадков за неделю вполне характерно для летнего периода и не является аномалией, указал специалист.

Ветер, по его прогнозам, в начале недели будет юго-западный, со скоростью 6–11 м/с и порывами до 11–16 м/с во время гроз. В среду он сменит направление на южное и юго-восточное и будет достигать 6–11 м/с с порывами до 15 м/с. С четверга явление начнет стихать, а в пятницу ожидается слабый ветер переменных направлений, добавил Ильин.

Атмосферное давление в течение всей рабочей недели будет меняться незначительно, в пределах 739–742 мм ртутного столба. Резких колебаний не прогнозируется, что делает погоду вполне комфортной для большинства жителей, заключил синоптик.

Кроме того, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 7 июля из-за сильного ветра (порывы до 15 м/с) и грозы. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00, уточнили в Гидрометцентре России.

Урожай в опасности?

Наступил календарный период, когда влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод, обратил внимание в разговоре с Москвой 24 агроном Владимир Викулов. По его словам, в таких условиях стоит ждать много опят, маслят и сыроежек. Однако влага нужна абсолютно всем видам, поэтому дожди благотворно повлияют на развитие грибниц.

"Что касается дикорастущих ягод – земляники, малины, черники, брусники, клюквы, – повышенная влажность скажется на их росте положительно, особенно в период налива и созревания", – рассказал специалист.





Владимир Викулов агроном Однако есть минус: в сырую погоду активизируются улитки и слизни, которые способны нанести ощутимый вред культурам. Тем не менее в целом при таком количестве осадков рассчитывать на хороший урожай лесных ягод вполне можно.

Что касается влияния дождливой погоды на огородные растения, по словам эксперта, все зависит от температуры. Если дневная не будет опускаться ниже плюс 20, влага пойдет только на пользу.

"При сохранении тепла и достаточном увлажнении растения активно набирают вегетативную массу и формируют завязи. Исключение составляют участки, склонные к заболачиванию: если растение будет длительное время стоять в воде, корневая система начнет "задыхаться" из-за недостатка кислорода, и оно может погибнуть", – отметил Викулов.

По его словам, даже капуста, которая считается одной из самых влаголюбивых культур, при избытке осадков может начать терять корневую систему. В таком случае вместо увеличения урожая начнется резкое падение качества кочанов и общего количества собранной продукции. Томаты, перец и баклажаны также рискуют сбросить завязи или заработать грибок в подобных условиях, пояснил агроном.

Эксперт подчеркнул, что особого внимания в такую погоду требуют пасленовые, и в первую очередь картофель. Эта культура больше других любит сухость, тепло и солнце. В сырость на картофеле быстро развиваются грибковые заболевания, поэтому агроном порекомендовал сделать превентивные обработки от болезней.

"Уже через месяц после начала затяжных дождей могут появиться первые признаки фитофтороза, который способен за считаные дни уничтожить значительную часть урожая", – отметил Викулов.

По его словам, если почва на участке склонна к заболачиванию, спасти растения можно, организовав водоотведение. Стоит прорыть небольшие канавы или в крайнем случае откачивать воду с пониженных участков.





Владимир Викулов агроном В целом дачники и огородники хорошо знают свой тип почв: в основном в средней полосе это дерново-подзолистые, глинистые, тяжелые, но много и участков с песчаными. Для последних избыток влаги скорее плюс, потому что они хорошо проницаемы.

На песчаных почвах получить хороший урожай в обычных условиях сложнее из-за необходимости регулярного полива, так что обильные осадки для таких участков могут компенсировать этот недостаток, добавил Викулов.

Наибольший положительный эффект дожди дадут капустным и зеленым культурам (салату, петрушке, укропу, шпинату). Эти растения хорошо отзываются на повышенную влажность и умеренное тепло, активно наращивая листовую массу. Также влага благотворно скажется на корнеплодах, таких как свекла и морковь, резюмировал агроном.

