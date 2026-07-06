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06 июля, 16:08

Политика

МИД РФ выразил демарш послу Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России выразил демарш послу Швеции из-за атаки БПЛА на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что шведский посол Анна Кристина Тересе Юханнессон была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за инцидентов с БПЛА. В частности, главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей и правоохранителей королевства.

Также российские дипломаты напомнили о продолжении деградации в обеспечении безопасности российских диппредставительств в этой стране на фоне систематических атак БПЛА. Кроме того, Москва потребовала от Стокгольма неукоснительного соблюдения обязательств и принятия мер для прекращения инцидентов.

Дипломатическое представительство РФ в шведской столице в очередной раз подверглось нападению с использованием БПЛА 2 июля. Один беспилотник сбросил контейнер с красной краской, а еще один дрон с имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом со зданием. Из-за этого Москва направила в адрес МИД Швеции ноту, потребовав проинформировать о результатах расследования.

Подобные инциденты продолжаются уже два года, указывали дипломаты. В частности, пакет с краской сбрасывался на российское посольство в Стокгольме в сентябре 2025 года. При этом расследования до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

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