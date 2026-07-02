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02 июля, 20:10

Политика

Россия направила ноту МИД Швеции из-за атаки БПЛА на посольство РФ

Фото: depositphotos/peter77

Москва направила в адрес МИД Швеции ноту из-за очередной атаки БПЛА на дипломатическую миссию РФ в Стокгольме. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в королевстве Сергей Беляев.

"Мы <...> в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования", – цитирует Беляева "Вести".

Дипломатическое представительство РФ в шведской столице вновь подверглось нападению с использованием БПЛА в четверг, 2 июля. Один беспилотник сбросил контейнер с красной краской, а еще один БПЛА с имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом со зданием дипмиссии.

Дипломаты ранее указывали на системность подобных инцидентов, которые продолжаются уже два года. В частности, пакет с краской сбрасывался на российское посольство в Стокгольме в сентябре 2025 года. При этом расследования до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

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