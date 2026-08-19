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19 августа, 11:00

Общество

Более 7 тысяч человек прошли обучение в столичной "Школе родственного ухода"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 7 тысяч москвичей прошли обучение в рамках проекта "Школа родственного ухода", где горожан учат безопасному и правильному уходу за пожилыми и маломобильными близкими. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект существует уже 4 года. Участники проходят бесплатное обучение на базе Института дополнительного профобразования работников социальной сферы Москвы.

Специалисты "Школы родственного ухода" рассказывают, как организовать безопасное пространство для пожилого родственника, как ухаживать за человеком с деменцией и как избежать эмоционального выгорания. Москвичам доступны онлайн-курсы и электронная база знаний по долговременному уходу, а также очные занятия в симуляционных кабинетах и 2-дневные интенсивы по выходным.

Кроме того, обучение можно пройти в симуляционном центре, который открылся в 2023 году на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра департамента труда и соцзащиты населения.

Там организовано 5 тематических зон с высокотехнологичными симуляторами и манекенами, где учат безопасному перемещению маломобильных людей, работе с функциональными кроватями, подъемниками, вертикализаторами и креслами-колясками, организации безбарьерного пространства и профилактике травм. Слушателям доступно более 30 образовательных программ.

За время работы центра обучение прошли свыше 17 тысяч человек – как горожан, так и сотрудников социальной сферы. Менеджер проекта Дарья Музыка отметила, что специалисты оказывают психологическую помощь участникам на тематических занятиях с профессиональным психологом и на встречах группы взаимоподдержки.

Замдиректора Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Воронова добавила, что для специалистов соцзащиты обязательно повышение квалификации, которое обеспечивает единый московский стандарт качественного ухода.

Ранее сообщалось, что на севере столицы по заявкам жителей установят 11 подъемных платформ в подъездах домов. 6 платформ появятся в Восточном Дегунине, по 2 – в Дмитровском районе и Западном Дегунине и 1 – в Ховрине. Уточнялось, что 7 подъемников уже смонтированы.

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