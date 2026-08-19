Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 10:20

Культура

Актера из "Приключений Электроника" Торсуева госпитализировали

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актер Владимир Торсуев попал в больницу. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.

Дополнительных комментариев родственники актера не дали. При этом сам Торсуев сказал ТАСС, что его госпитализация является плановой. Он чувствует себя хорошо и планирует скоро вернуться в театр.

"Хорошая больница, хорошие соседи, добрые врачи, все великолепно. Будем считать, что это была экстренная плановая госпитализация", – сказал актер.

Известность Торсуеву принесла роль Электроника в детском фильме "Приключения Электроника", где сыграл и брат-близнец Юрий Торсуев. Зрители также могли увидеть актера в фильмах и сериалах "Незнайка с нашего двора", "Русские братья", "Громозека", "Кодекс чести".

Ранее был госпитализирован народный артист СССР Владимир Спиваков. Об этом сообщил митрополит Иларион, который добавил, что у артиста подозрение на инсульт. Однако этот диагноз не подтвердился.

Позже супруга Спивакова заявила, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона". Она заверила, что его жизни ничего не угрожает. Настоящей причиной госпитализации стала пневмония, которая развилась на фоне переутомления и запущенного бронхита.

Читайте также


культура

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика