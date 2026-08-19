Актера из "Приключений Электроника" Торсуева госпитализировали

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актер Владимир Торсуев попал в больницу. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.

Дополнительных комментариев родственники актера не дали. При этом сам Торсуев сказал ТАСС, что его госпитализация является плановой. Он чувствует себя хорошо и планирует скоро вернуться в театр.

"Хорошая больница, хорошие соседи, добрые врачи, все великолепно. Будем считать, что это была экстренная плановая госпитализация", – сказал актер.

Известность Торсуеву принесла роль Электроника в детском фильме "Приключения Электроника", где сыграл и брат-близнец Юрий Торсуев. Зрители также могли увидеть актера в фильмах и сериалах "Незнайка с нашего двора", "Русские братья", "Громозека", "Кодекс чести".

Ранее был госпитализирован народный артист СССР Владимир Спиваков. Об этом сообщил митрополит Иларион, который добавил, что у артиста подозрение на инсульт. Однако этот диагноз не подтвердился.

Позже супруга Спивакова заявила, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона". Она заверила, что его жизни ничего не угрожает. Настоящей причиной госпитализации стала пневмония, которая развилась на фоне переутомления и запущенного бронхита.

