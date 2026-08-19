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19 августа, 09:39

Общество

Минимальное количество осадков ожидается в Москве до конца августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца августа в Москве прогнозируется минимальное количество осадков. Месяц может завершиться с дефицитом влаги, заявил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По данным синоптика, на 16 августа в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Норма для августа составляет 78 миллиметров, а с начала месяца на метеостанции ВДНХ зафиксировано только 23 миллиметра.

"Больших осадков в ближайшую неделю в Москве не ожидается, поэтому, по предварительным прогнозам, до конца августа месяц завершится с дефицитом влаги, если, конечно, не придет какой-нибудь южный циклон, который сразу увеличит эти показатели", – сказал специалист.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила о теплой и сухой погоде в столице в последней декаде августа. Воздух прогреется до 21–26 градусов. При этом последние пять дней лета будут однородными по температуре: ночью ожидается от 10 до 15 градусов, днем – от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве 19 августа

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