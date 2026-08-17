Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 12:40

Общество

Теплая и сухая погода ожидается в Москве в конце августа

Фото: foto.mos.ru

Теплая и сухая погода прогнозируется в Москве в последней декаде августа. Максимальная температура воздуха составит 21–26 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ночи в этот период останутся по-летнему теплыми. Однако уже 23 августа в городе начнется смена погодного процесса: пройдет дождь, южный ветер сменится западным и порывистым, станет прохладнее.

Последние пять дней лета будут довольно однородными по температуре: ночью ожидается от 10 до 15 градусов, днем – от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме, подчеркнула Позднякова.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупредил москвичей о похолодании во второй половине недели. Он рассказал, что самым сухим днем станет 18 августа. Однако уже на следующий день теплый циклон отметится холодным фронтом, что приведет к понижению температуры.

Синоптики пообещали москвичам неделю классического лета

Читайте также


обществопогодагород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика