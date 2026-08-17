Теплая и сухая погода ожидается в Москве в конце августа

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Теплая и сухая погода прогнозируется в Москве в последней декаде августа. Максимальная температура воздуха составит 21–26 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ночи в этот период останутся по-летнему теплыми. Однако уже 23 августа в городе начнется смена погодного процесса: пройдет дождь, южный ветер сменится западным и порывистым, станет прохладнее.

Последние пять дней лета будут довольно однородными по температуре: ночью ожидается от 10 до 15 градусов, днем – от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме, подчеркнула Позднякова.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупредил москвичей о похолодании во второй половине недели. Он рассказал, что самым сухим днем станет 18 августа. Однако уже на следующий день теплый циклон отметится холодным фронтом, что приведет к понижению температуры.