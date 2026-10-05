Бизнесмен Малофеев выступил против игр с убийством "плохих" русских в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

На российский рынок нельзя допускать компьютерные игры, в которых нужно убивать русских персонажей или которые пропагандируют нетрадиционные ценности, заявил предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев в интервью РИА Новости.

По его словам, локализация игр должна быть осмысленной и регулироваться государством. Он подчеркнул, что нельзя русифицировать любую игру, не глядя на ее содержание.

"Если в этой игре русские плохие, их надо расстрелять и взорвать и в этом смысл продвижения и успеха, то эта игра не должна быть допущена на наш рынок. Очевидно, она должна цензурироваться", – сказал предприниматель.

Тот же принцип, по мнению Малофеева, должен действовать для игр, противоречащих традиционным российским ценностям. Он подчеркнул, что если игра прославляет чуждые России ценности или если в ней есть "содомия" и "прямая дьявольщина", то она не должна быть допущена на российский рынок. Он также считает, что введение таких норм облегчит ситуацию в игровой индустрии.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева об игровой индустрии в России.

Ранее появилась информация, что GTA VI от Rockstar Games получила официальный перевод текста на русский язык для интерфейса и субтитров. Также Sony объявила о поддержке ключевых функций консоли PlayStation 5. В игре будут использоваться возможности контроллера DualSense, технологии объемного 3D-звука и быстрого SSD. Детали улучшений для PlayStation 5 Pro пока не сообщаются.

