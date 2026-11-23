23 ноября, 12:35Происшествия
В Великобритании потеряли из виду около тысячи секс-преступников
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Около тысячи человек, осужденных в Великобритании за преступления на сексуальной почве, находятся в розыске или проживают по адресам, которые неизвестны полиции, сообщила газета Sun.
По информации издания, речь идет о 997 лицах, состоящих на учете за такие преступления. Больше 500 из них не могут найти больше года, а одного человека разыскивают с 1995-го.
В СМИ отметили, что все включенные в список обязаны сообщать правоохранительным органам место проживания и любое новое имя, которое используют.
Ранее также сообщалось, что власти Великобритании планируют досрочно освободить около 2,5 тысячи заключенных из-за переполненности тюрем. В их числе могут оказаться осужденные за педофилию и изнасилования. Согласно новым правилам, некоторые осужденные за тяжкие преступления смогут выйти на свободу после отбытия половины назначенного срока. Прежде для этого требовалось отбыть не менее двух третей наказания.