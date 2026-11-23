Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" и колледж московской промышленности заключили соглашение о совместной подготовке специалистов в сфере робототехники и обучении действующих сотрудников, исходя из запросов предприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, данное соглашение стало очередным необходимым шагом для развития столичной робототехники. В ходе обучения специалисты узнают о разработке, техобслуживании, использовании и переналадке роботизированных решений. В качестве экспертов выступят сотрудники предприятий ОЭЗ. Они передадут практический опыт внедрения и использования подобных систем.

Документ предполагает экспертную, аналитическую, методическую и консультационную помощь инновационным проектам в робототехнике. Отдельный акцент сделают на научно-техническом и производственном взаимодействии компаний, чтобы их продукция была конкурентоспособнее. Кроме того, соглашение предусматривает привлечение инвестиций в многообещающие проекты и экспертизу новых технологий.

Учащиеся колледжа уже выполняют производственные задания в центре практической подготовки для машиностроения. Например, они настраивали и программировали инновационного робота, способного перемещать грузы массой до 600 килограммов. Аппарат привозит в центр коллективного пользования ОЭЗ заготовки и изделия, которые студенты изготовили на практике. Среди них – валы, фланцы, втулки и корпуса из черной и нержавеющей стали, а также из алюминиевых сплавов.

Как рассказала директор колледжа московской промышленности Наталья Еремина, учащиеся используют новейшее оборудование, учатся у экспертов, создают изделия и включаются в производственные процессы. Их учат соблюдать точность, качество и сроки, а также работать в команде и быть ответственными за результат. По ее словам, при построении системы обучения эксперты учитывают актуальные требования промышленности. Это позволяет молодым специалистам в дальнейшем увереннее чувствовать себя на работе.

Ранее в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" начала работу учебная лаборатория для студентов IТ-направлений. Площадка основана компанией "Тексел" из ОЭЗ "Технополис "Москва". Там учащиеся занимаются 3D-сканированием, работают с искусственным интеллектом и создают цифровые аватары.

