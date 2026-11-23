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Одесса на юге Украине в минувшие выходные, 21 и 22 ноября, осталась без электричества, отопления и водоснабжения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что минувшей ночью в Одесской области вновь объявлялась воздушная тревога.



Украинское издание "Общественное. Новости", в свою очередь, отметило, что трамваи и троллейбусы прекратили движение по улицам города из-за отсутствия электричества.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что энергоснабжение и водоснабжение Киева и Киевской области находятся в самом тяжелом состоянии с начала конфликта. На фоне продолжительных перебоев жители города выходят на улицы с протестами. Некоторые из них сообщают, что остаются без света в домах по пять и более суток.

До этого сообщалось, что Украина может столкнуться с тяжелейшей гуманитарной ситуацией этой зимой. При этом отмечалось, что в этом году кризис в стране наступит значительно раньше, чем в предыдущем.