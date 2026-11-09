CNN: зимой Украину ждет тяжелейшая гуманитарная ситуация

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Украина может столкнуться с тяжелейшей гуманитарной ситуацией этой зимой. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на материалы CNN.

Авторы при этом отмечают, что в этом году кризис в стране наступит значительно раньше, чем в предыдущем.

"Этой зимой мы станем свидетелями ужасной гуманитарной ситуации, причем гораздо раньше, чем в прошлом году", – сказал эксперт международной некоммерческой организации ACLED, занимающейся мониторингом конфликтов, Кристиан Влас.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы самостоятельно подготовиться к возможным перебоям в работе городских систем жизнеобеспечения зимой. Он также указал, что их стабильная работа зимой находится "под большим вопросом".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что наиболее тяжелой обстановка с перебоями электроснабжения и водоснабжения остается именно в Киеве, и возложил ответственность за это на городские власти.

