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09 ноября, 13:08

Общество

Московские врачи помогли пациенту с волосами в горле

Фото: MAX/"Московская медицина"

В НИКИО имени Свержевского помогли 49-летнему мужчине, у которого в горле выросли волосы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациент жаловался на кашель и постоянное ощущение, будто что-то мешает дышать и глотать. В одной из региональных больниц ему удалили опухоль гортани, после чего он временно дышал через специальное отверстие в шее – трахеостому, которую позже закрыли участком его собственной кожи. Со временем волосяные луковицы в ней начали расти и вызывать дискомфорт.

"Волосы были длиной от 3 до 5 сантиметров. Это достаточно редкое, но возможное последствие закрытия трахеостомы кожным лоскутом", – подчеркнула руководитель оториноларингологического отделения № 7, доктор медицинских наук Елена Кирасирова.

Пациенту провели операцию, в рамках которой удалили участок кожи вместе с луковицами и на время сформировали трахеостому. Затем трубку из нее извлекли, и отверстие затянулось само. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее столичные медики спасли 24-летнюю пациентку после тяжелого ДТП. У пациентки были множественные травмы, в том числе грудной клетки. Из-за ушиба сердца у нее дважды развилась фибрилляция желудочков.

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