Politico: Британия, Франция и Германия намерены участвовать в переговорах в ОАЭ

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Представители Великобритании, Франции и Германии намерены присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники, передает RT.

Как уточняет издание, три европейские страны будут участвовать в дискуссии на уровне советников по национальной безопасности. По словам неназванного немецкого чиновника, встреча в Абу-Даби станет первым этапом переговорного процесса, после которого запланирован еще один раунд. Окончательный формат участия европейской стороны определят по мере развития переговоров.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что европейские страны, включая Францию, будут представлены в Абу-Даби. При этом он не уточнил, кто именно войдет в европейскую делегацию. Кроме того, в МИД РФ добавляли, что начало военных учений так называемой "коалиции желающих" накануне переговоров в ОАЭ говорит о том, что "европейцам за столом переговоров делать нечего".

Переговоры делегаций России и Украины при посредничестве США пройдут в столице ОАЭ 10–11 ноября. По данным СМИ, Вашингтон на встрече будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

