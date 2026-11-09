Набиуллина заявила, что ключевая ставка в базовом сценарии ЦБ будет снижаться

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ключевая ставка Банка России в базовом сценарии регулятора в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной. Об этом заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – отметила глава регулятора.

Однако рост кредита в следующем году должен оставаться сдержанным, подчеркнула глава ЦБ, примерно на уровне 2026 года.

При этом Набиуллина предупредила, что торопиться со снижением ключевой ставки не стоит, поскольку это может привести к росту процентных ставок в экономике, росту цен, а также к новым сложностям для российских предприятий, которых у них "и так хватает".

"Начинать все сначала не просто не хотелось бы – это было бы непростительной ошибкой", – заявила она.

Важно, по ее словам, не просто снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать потенциал.

Также она отметила, что признаков переохлаждения экономики сейчас нет. О таком состоянии говорили бы рост безработицы, падение реальных доходов населения и инфляция ниже целевого уровня, но ни одного из этих сигналов не наблюдается.

Напротив, к середине осени появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста, в том числе с опорой на банковское финансирование.

Отдельно Набиуллина остановилась на дефиците кадров. Опросы показывают, что он несколько смягчился, однако предпосылок для его полного исчезновения в обозримом будущем нет.

"С дефицитом кадров, действительно, придется считаться, потому что это объективно физическое ограничение для наращивания производства", – подчеркнула она.

Это ограничение фиксируется и по статистике, и по ежемесячным опросам бизнеса.

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. При этом Сбербанк не исключил, что на декабрьском заседании регулятор оставит ставку без изменений. Зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов также допустил снижение на 25 базисных пунктов.