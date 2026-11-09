Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 150 лифтов заменят в жилых домах на юге Москвы, которые имеют свыше 10 подъездов, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Своевременная замена лифтового оборудования в жилых зданиях – приоритетная задача Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. В 2026 году на юге Москвы заменят 151 лифт в домах, в которых более десяти подъездов", – указано в сообщении.

Новые лифты имеют скорость до 1 метра в секунду, а их грузоподъемность составляет от 400 до 630 килограммов.

Один из домов находится по адресу улица Днепропетровская, дом 25. Девятиэтажное здание возвели в 1970 году по проекту типовой модифицированной серии. Дом имеет 10 подъездов, в каждом из которых установлено по одному лифту. Всех их заменили в этом году, установив устройства Карачаровского механического завода.

Также лифты заменят в доме 4, корпусе 1, на Кировоградской улице. 12-этажное здание построили в 1973 году по проекту типовой серии. В нем 10 подъездов с двумя лифтами в каждом.

Дом 12, корпус 2, на Ореховом бульваре был построен в 1974 году. Девятиэтажное здание имеет 12 подъездов, в каждом из которых расположено по одному лифту. Их все уже заменили и установили новые устройства Карачаровского механического завода.

Ранее специалисты в 2026 году заменят девять лифтов в исторических жилых домах на северо-востоке Москвы. В частности, в доме 3, корпусе 7, на улице Руставели обновят два грузовых лифта – по одному в каждом подъезде. Здесь установят оборудование Щербинского лифтостроительного завода, которое соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

