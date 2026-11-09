Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Следующий международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

По его словам, дату и город проведения конкурса определят скоро. Замглавы уточнил, что "Интервидение", ставшее в 2025 году ярчайшим культурным событием России, было и остается площадкой, где музыка превращается в мост между народами, а голоса мира объединяются на одной сцене.

Этот конкурс является долгосрочным международным культурным проектом, основанным на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран, инициатором которого является Россия, заключил Алимов.

Ранее сообщалось, что "Интервидение" не состоится в 2026 году в Саудовской Аравии. Его не получится провести в связи с комплексом обстоятельств, поэтому мероприятие перенесли на 2027 год.

В свою очередь, Алимов сообщал, что подготовка "Интервидения" в Саудовской Аравии продолжается, хотя она осложнена и ситуацией в регионе, и обстановкой непосредственно в королевстве. Организационные вопросы обсуждаются при участии фонда "Традиции искусства", министерства иностранных дел РФ, администрации президента и правительства. Параллельно продолжаются контакты с Саудовской Аравией.