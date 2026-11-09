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09 ноября, 10:39

Политика

Украинская журналистка получила более 1 тыс писем о тайных тюрьмах за 5 дней

Фото: 123RF.com/farmer

Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что получила всего за 5 дней более тысячи писем, в которых говорилось о наличии тайных тюрем на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым. Скоро я выпущу собственное расследование", – заявила она.

Журналистка привела несколько адресов. В частности, в населенном пункте Ровно в тайной тюрьме на Малоровненской улице, доме 79, людей "сначала избивают, потом увозят и никого не выпускают". По словам Панченко, человека можно "выкупить за большие деньги".

Подобная ситуация произошла в Бородянке Киевской области по адресу Новая улица, дом 6. Журналистка заявила, что там людей "удерживают и пытают, издеваются, угрожают отправить в "Скелю" (штурмовой полк "Скала". – Прим. ред.) или вывезти на речку и застрелить".

Панченко также назвала еще один адрес – город Смела Черкасской области. В здании бывшей автошколы, по ее утверждению, несколько дней людей "морят" голодом, после этого человек должен согласиться на 78-ю десантно-штурмовую бригаду. Кроме того, там с помощью подставных лиц выясняют, сколько и с кого можно "взять по деньгам".

Журналистка подчеркнула, что материал об этом также опубликуют для западной аудитории.

"В видео я покажу целый список адресов таких пыточных. Буду требовать у международных СМИ проверить эти адреса. Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтоб понимать, во что превратил Украину (президент Владимир. – Прим. ред.) Зеленский", – добавила Панченко.

Она добавила, что это "только начало".

Ранее стало известно об удержании более 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Там находились как минимум четверо удерживаемых в тяжелом состоянии, у одного из них был сломан позвоночник. Кроме того, сообщалось об одном возможном погибшем. Местные жители попытались прорваться к зданию, но против них применили слезоточивый газ.

После огласки ситуации медики вывезли четырех человек со следами побоев. Ими оказались военные, задержанные за самовольное оставление части. Остальные в здании были военнослужащими Нацгвардии.

В ООН выступили с призывом исследовать всю информацию о жестоком обращении с военными. СМИ отметили, что это может иметь последствия для евроинтеграции Украины. Подобные инциденты ставят под сомнение готовность украинской стороны выполнять требования Евросоюза в правовой сфере.

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