Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей‑сирот и приемные семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве развивают систему помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и взрослым, готовым принять их в семью. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Сегодня, во Всемирный день сирот, хочется еще раз поблагодарить горожан за участие и человеческое тепло. Каждая семья, которая дарит детям счастье и возможность быть любимыми, по-настоящему бесценна", – написал мэр.

В ноябре городская служба опеки запустит "Школу наставничества". Проект рассчитан на подростков, которым предстоит определиться с дальнейшим жизненным путем и которые нуждаются в поддержке значимого взрослого.

Психологи будут работать как с детьми, так и с потенциальными наставниками, помогать им лучше узнать друг друга, определить общие интересы и выстроить отношения. Специалисты также продолжат сопровождать участников на протяжении всего взаимодействия.

Еще одна инициатива – "Каждому ребенку – своя семья". В ее рамках специалисты оценивают потребности детей и возможности будущих родителей, а затем помогают организовать знакомство. Подростков и малышей готовят к переменам, уделяя внимание их переживаниям, страхам и сомнениям. Кандидатам в приемные родители, в свою очередь, помогают освоиться с новой ролью и подготовиться к появлению ребенка.

Для подбора наиболее подходящих семей создаются электронные профили. Они размещаются в закрытом разделе портала "Моя новая семья" и содержат сведения о потребностях детей и возможностях взрослых. Система сопоставляет эти данные, чтобы помочь специалистам определить наиболее подходящие пары.

Помощь города не заканчивается после устройства ребенка в семью. Приемным родителям доступны льготы, выплаты, консультации психологов, юристов и специалистов по семейным вопросам. Кроме того, за каждой семьей закрепляют персонального менеджера, который помогает решать возникающие задачи.

В Москве также продолжают работать программы "Серебряное наставничество" и "Давай ДруЖИТЬ!", направленные на вовлечение горожан в поддержку детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Москве работает система поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которая объединяет 22 учреждения и охватывает более 80 адресов. В нее входят семейные центры, кризисные и социально-реабилитационные учреждения, а также организации для детей с особенностями развития.

Отдельное направление работы – помощь детям-сиротам: сейчас около 95% из них, или примерно 16 тысяч человек, живут в приемных семьях. Для будущих родителей действуют 18 школ приемных родителей, а после устройства ребенка специалисты продолжают сопровождать семью вплоть до его совершеннолетия.

