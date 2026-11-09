Средства ПВО уничтожили 430 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 430 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны сбивали с 20:00 8 ноября до 08:00 9 ноября по московскому времени. Атаки затронули столичный регион и Крым, а также Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую, Липецкую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Воронежскую, Калужскую и Курскую области.

Только над Ленинградской областью за ночь силы ПВО уничтожили 113 беспилотников. В результате атаки фрагменты дронов упали на жилые дома в Киришах и Всеволожске. В первом случае обломки попали в квартиру, жильцов эвакуировали, однако выводить из здания весь подъезд не пришлось.

Во Всеволожске фрагменты беспилотника оказались на крыше многоквартирного дома, для его жителей открыли пункт временного размещения в городском доме культуры. Пострадавших в результате происшествий нет. В регионе отменили режим беспилотной опасности.

