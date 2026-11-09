Во Всеволожске организовали ПВР после падения обломков беспилотника на жилой дом

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Во Всеволожске Ленинградской области открыли пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома, на крышу которого упали фрагменты беспилотника. Об этом сообщила глава района Лира Бурак в мессенджере МАХ.

По ее словам, оперативные службы района и региона работают на месте происшествия, устраняя последствия случившегося. Сама Бурак находится там с пяти утра.

ПВР организовали в городском доме культуры. В ближайшее время также должно состояться заседание оперативного штаба.

Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в ночь на 9 ноября. Также в Киришах фрагменты дрона попали в квартиру, из которой эвакуировали семью. Эвакуация всего подъезда не потребовалась, пострадавших нет.

Всего над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 113 беспилотников, после чего в регионе отменили режим беспилотной опасности.