09 ноября, 07:55Происшествия
Во Всеволожске организовали ПВР после падения обломков беспилотника на жилой дом
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Во Всеволожске Ленинградской области открыли пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома, на крышу которого упали фрагменты беспилотника. Об этом сообщила глава района Лира Бурак в мессенджере МАХ.
По ее словам, оперативные службы района и региона работают на месте происшествия, устраняя последствия случившегося. Сама Бурак находится там с пяти утра.
ПВР организовали в городском доме культуры. В ближайшее время также должно состояться заседание оперативного штаба.
Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в ночь на 9 ноября. Также в Киришах фрагменты дрона попали в квартиру, из которой эвакуировали семью. Эвакуация всего подъезда не потребовалась, пострадавших нет.
Всего над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 113 беспилотников, после чего в регионе отменили режим беспилотной опасности.