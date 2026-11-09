Столичных водителей предупредили о лосях на дорогах в сезон гона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У лосей продолжается сезон гона, из-за чего они могут выходить на дороги в столичном регионе. Водителям следует иметь это в виду и соблюдать осторожность, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Автолюбителей призвали соблюдать внимательность за рулем, рядом с зелеными зонами следить не только за дорогой, но и за обочиной.

Ранее в Зеленограде произошло три инцидента с участием лосей на проезжей части. Два из них закончились гибелью животных.

Лоси все чаще появляются в городской черте. В связи с этим необходимо снижать скорость в зонах, прилегающих к лесным массивам, особенно в сумерках и предрассветные часы, когда активность диких животных возрастает. В случае если столкновение произошло, автомобилистов попросили не покидать место происшествия.

