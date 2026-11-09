09 ноября, 08:22Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии
Фото: ТАСС/АР
Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Колумбии. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в департаменте Толима.
В результате два человека получили травмы. Также были повреждены десять жилых домов. Колумбийская геологическая служба получила более 4,5 тысячи сообщений от жителей, почувствовавших подземные толчки.