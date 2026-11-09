Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

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Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Колумбии. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в департаменте Толима.

В результате два человека получили травмы. Также были повреждены десять жилых домов. Колумбийская геологическая служба получила более 4,5 тысячи сообщений от жителей, почувствовавших подземные толчки.

