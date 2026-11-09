Трамп заявил, что после достижения мира Украина окажется "немного другой формы"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об урегулировании на Украине увенчаются успехом, а страна по их итогам окажется "немного другой формы". Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS News.

"Думаю, мы этого добьемся. И думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы", – отметил американский президент.

Трамп также подчеркнул, что заинтересованные стороны чрезвычайно близки к заключению договоренностей.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

В преддверии переговоров Владимир Путин провел встречу с участниками делегации РФ в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Президент также выразил благодарность руководству ОАЭ, которое последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса.