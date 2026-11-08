TRT Haber: в Турции создадут ИИ-систему для мониторинга более 800 телеканалов

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Высший совет Турции по радио и телевидению (RTÜK) завершает создание системы Via+, которая с помощью искусственного интеллекта сможет круглосуточно отслеживать более 800 телеканалов и анализировать интернет-контент. Платформа будет автоматически выявлять нарушения законодательства в сфере вещания, сообщил глава ведомства Мехмет Даниш.

"Via+ станет нашим стальным куполом в сфере медиа", – приводит его слова телеканал TRT Haber.

По словам главы RTÜK, система сможет одновременно отслеживать более 800 телеканалов с шести спутников, а также практически все интернет-ресурсы и цифровые площадки. При обнаружении нарушений она будет автоматически формировать отчеты и направлять материалы профильным специалистам ведомства для окончательной оценки.

Ежедневно Via+ сможет анализировать до 19,2 тысячи часов аудиоматериалов, переводить их содержание на 12 языков и обрабатывать более 300 миллионов кадров. Система будет выявлять нарушения не только в звуковом сопровождении, но и в визуальном контенте.

Техническая готовность проекта достигла примерно 90%. Сейчас продолжаются испытания платформы и обучение специалистов. Via+ уже прошла аккредитацию в соответствии с нормативными требованиями ведомства, также продолжается ее интеграция с департаментом мониторинга.

Тем временем в России к 2030 году искусственный интеллект будет формировать цифровые профили пациентов в 95% электронных медицинских карт. Нейросети также планируют применять для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.