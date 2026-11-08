Заммэра Горбенко отметил роль Георгиевских игр в патриотическом воспитании

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

XIX Георгиевские игры среди воспитанников воскресных школ, учащихся православных гимназий, военно-патриотических и спортивных клубов Московской городской епархии Русской Православной Церкви проходят в столице. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования проходят с 12:00 до 20:00 на территории легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1.



К участию допущены сборные приходов, а также команды православных организаций и образовательных учреждений. На каждом этапе спортсменам требуется действующий медицинский допуск. Его можно было указать в коллективной заявке от организации или подтвердить индивидуальной медицинской справкой.



Георгиевские игры представляют собой ежегодные комплексные соревнования для команд православной молодежи. Их проводят совместно с отделом по делам физической культуры и спорта при Епархиальном совете города Москвы.



"Георгиевские игры стали традиционным и популярным проектом, который привлекает молодежь и дает возможность поучаствовать в соревнованиях по различным видам спорта вместе с семьей", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он отметил, что это мероприятие играет важную роль как для популяризации занятий физкультурой и здорового образа жизни, так и для патриотического воспитания подрастающего поколения. По его словам, в программу ХIХ Георгиевских игр вошли соревнования по лазертагу, самбо, спортивному многоборью и легкоатлетическому многоборью.

С 12:00 до 13:50 работала мандатная комиссия. Молебен и церемония открытия Игр прошли с 14:00 до 14:30. Соревнования по лазертагу, спортивному и легкоатлетическому многоборью начались в 14:30 и продолжатся до 19:30. Турнир по самбо проводят с 14:30 до 19:00. С 16:30 до 18:30 для участников работает полевая кухня.



В 19:30 начнутся подведение итогов. Организаторы наградят победителей и призеров турниров по лазертагу, самбо, спортивному и легкоатлетическому многоборью, а также лучшие команды общего зачета.



В соревнованиях по лазертагу участвуют юноши и девушки 10-12 лет. Турнир пройдет в двух дивизионах, в которых выступят команды от каждого викариатства, воскресных школ, православных гимназий и других православных клубов.



В турнире по самбо соревнуются воспитанники православных спортивных клубов, военно-патриотических объединений и воскресных школ. Участников в возрасте от пяти до 18 лет распределят по семи возрастным категориям.



Спортивное многоборье проведут в формате мини-турниров. В программу войдут стрельба из лука и пневматического оружия, мини-ориентирование и современный мечевой бой.

Участники легкоатлетического многоборья выступят в трех дисциплинах. Они пройдут эстафету ГТО, эстафету четыре по 100 метров и Георгиевскую эстафету.



Мероприятие проходит при поддержке департамента спорта города Москвы и соответствует целям государственных программ Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России".



Одна из задач этих программ – увеличить к 2030 году долю жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Москва вносит определяющий вклад в достижение этой цели.

Особое внимание в столице уделяют доступности спортивной инфраструктуры рядом с домом, поддержке семей с детьми и включению в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

Ранее в Москве были организованы совместные спортивные занятия для ветеранов СВО и молодых москвичей. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники спецоперации и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.