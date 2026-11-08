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08 ноября, 17:41

Город

В Московском зоопарке поселились две самки зайца-беляка

Две молодые самки зайца-беляка поселились в Московском зоопарке после переезда из Ленинградского зоопарка. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Животные прибыли в начале сентября. После карантина их разместили в вольере экспозиции, посвященной животному миру России. Сейчас зайцы адаптируются к новым условиям, наиболее активными они становятся вечером и в сумерках. В их рацион входит специализированный комбикорм.

Вместе с беляками в просторном вольере живут птицы и белки. Для пернатых и грызунов оборудовали присады и домики в верхней части пространства, чтобы при желании они могли не спускаться к зайцам. У самок есть собственные укрытия, шалаши и ширмы, обеспечивающие им уединение.

"Миски с едой и всевозможные кормушки расставлены в вольере в большом количестве. Так что все представители этой смешанной экспозиции живут мирно", — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что устройство вольера позволяет птицам и белкам при желании оставаться наверху, отдельно от зайцев.

Ранее в Московском зоопарке появлялись на свет детеныши редких приматов. Новорожденный беличий саймири родился 16 сентября, большую часть времени с ним проводит мать по кличке Герда. У саймири о потомстве обычно заботятся самки, а когда малыш спустится со спины матери, ей будут помогать другие члены семейства. Пол детеныша определят позже, пока он питается материнским молоком.

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