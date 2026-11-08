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08 ноября, 16:29

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Masrawy: не менее 150 человек пострадали при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

Не менее 150 человек пострадали при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

Фото: legion-media.com/Alamy/Tamer Adel

Четыре вагона поезда сошли с рельсов в египетском городе Эль-Айяте, в результате чего пострадали не менее 150 человек. Об этом сообщил портал Masrawy.

Число пострадавших и погибших все еще уточняется. В частности, министерство здравоохранения Египта сообщило о 64 пострадавших, из которых 54 были доставлены в больницу Эль-Васта, а еще десять – в больницу Эль-Айят. На месте происшествия работают не менее 50 машин скорой помощи.

Правоохранительные органы выясняют причины аварии и устанавливают размер ущерба, добавили в издании. Организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее схожий инцидент произошел в Испании, где 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда столкнулись два пассажирских поезда.

Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, погибли 69 человек, пострадали около 179, примерно 50 из них получили серьезные травмы. Причиной катастрофы могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности.

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