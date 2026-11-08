Умерла актриса Янина Когут, сыгравшая в "Брате 2" и сериале "Метод"

Фото: кадр из сериала "Паутина 6"; режиссер – Андрей Хрулев; производство – Форвард-фильм

Актриса Янина Когут, известная по фильмам "Брат 2" и "Небо. Самолет. Девушка", умерла 7 ноября в возрасте 75 лет. Об этом сообщили РИА Новости в ее семье.

По словам родственницы артистки, причиной смерти стал инсульт. У Когут были проблемы с сердцем, после чего произошло нарушение мозгового кровообращения.

Будущая актриса родилась 7 мая 1951 года в Подольске. В 1975 году она завершила обучение на вокальном отделении Музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова. Позже, в 1987 году, окончила Народный университет искусств.

С 1974 по 1984 год Когут служила в Московском экспериментальном театре-студии Союзконцерта, также известном как Театр полифонической драмы под руководством Г. И. Юденича. Помимо работы в кино и театре, она пела в православных храмах Москвы.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 картинах. Среди ее работ – "Француз" (2004), "Москва. Три вокзала" (2014), "Метод" (2015) и "Шифр" (2019).