Граждане РФ и других стран выявлены среди погибших и раненных в Кракове

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Помимо польских граждан, жертвами и пострадавшими при теракте на Главной площади Кракова стали граждане еще пяти государств – Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая в социальной сети X.

По ее словам, малопольский воевода проинформировал представителей консульств стран, чьи граждане оказались среди погибших и раненых. Таким образом, всего среди жертв стрельбы – жители шести государств, включая Польшу.

Персональные сведения о пострадавших полиция не публикует.

"В целях защиты конфиденциальности мы не предоставляем информацию о возрасте, поле или состоянии здоровья пострадавших", – отметила Галецкая.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным людям из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.

Погибли шесть человек. Еще 15 граждан получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший был ранен при задержании и в настоящее время находится в больнице.

Позже в его квартире в Островец-Свентокшиском обнаружили тела трех человек – гражданина Великобритании и двух женщин с польским гражданством. Выяснилось, что это родители и 21-летняя сестра мужчины. На их телах нашли ранения, которые сначала расценили как огнестрельные.

Спустя время прокуратура Польши возбудила уголовное дело о терроризме по факту произошедшего. Следствие ведут по двум фактам. Первый касается убийства шести человек с применением огнестрельного оружия и покушения на убийство многих других лиц, включая сотрудников полиции при исполнении обязанностей.

Второе – убийство троих человек в Островце Свентокшиском. За оба преступления напавшему грозит пожизненное заключение. На месте стрельбы в польском Кракове были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия. По месту проживания стрелявшего было изъято семь единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

