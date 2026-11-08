Под Ростовом закрыто движение на участке трассы, где поврежден мост через Миус

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Движение по участку трассы Р-280 "Новороссия" в Ростовской области, ведущему к мосту через реку Миус, закрыто после атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

"Этот участок дороги пострадал в результате вражеской атаки БПЛА", – написал глава региона.

На месте работают специалисты экстренных служб.

Дорожное полотно моста, пролегающего через реку Миус оказалось повреждено в результате падения обломков беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области 8 ноября. Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-280.

Помимо дорожного полотна, повреждены два гусеничных крана. В результате произошедшего пострадавших не выявлено.

